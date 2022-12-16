ВОЙНА В Украине В ООН официально заявили, что готовы принимать большое количество украинских беженцев

2022-12-16 10:27

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что Организация объединенных наций готова к возможным новым большим волнам перемещения украинцев, однако надеется, что ситуация начала полномасштабной войны не повторится. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, - передает Интерфакс-Украина.

"Совместно с организациями УВКБ, Офисом по миграционным вопросам мы занимаемся этими вопросами", - отметил Гриффитс.

По его словам, в начале полномасштабной войны было самое большое перемещение людей со времен Второй мировой войны, и он надеется, что такой сценарий не повторится.

"Мы надеемся, что этого не будет, но мы готовы", - заявил замгенсека ООН.

Гриффитс добавил, что необходимо делать все, чтобы украинцы получали необходимые услуги, возвращались к нормальной жизни и не нуждались в дальнейшем перемещении.