ВОЙНА В Украине фото Январь будет теплым: синоптики дали неожиданный прогноз для Украины

2022-12-24 20:00

В январе 2023 года в Украине ожидается теплая погода. Осадков также почти не прогнозируется.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Meteoprog. Отметим, что январь будет очень теплым, как для зимы.

Минусовая температура на уровне -1…-7 градусов в течение месяца предполагается в основном ночью. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов.

Дождей и снегопадов в январе не ожидается. Лишь 5 января возможен дождь, а 14 и 20 – снег. В остальные дни погода может быть облачной, но без осадков.

Самыми теплыми днями в январе будет период с 9 по 18 января. В эти дни ожидается +4 градуса.