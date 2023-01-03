ВОЙНА В Украине Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии

2023-01-03 16:00

 

Сегодня с 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.

Как сообщает ДТЭК, теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, однако экономика должна работать и потребление промышленностью растет.

"Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему. Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Электроснабжения в Украине: какая ситуация

Ранее НЭК"Укрэнерго" сообщало, что из-за снижения уровня потребления электроснабжения до 14:00 в Украине не будут ограничивать.

Киевская область сейчас полностью обеспечивается электроэнергией. 2 января не вводили экстренные и плановые отключения света. 

В Минэнерго заявили, что отключение света в Украине продлятся до конца отопительного сезона. 31 декабря 2022 года в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения света.

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