Сегодня с 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.
Как сообщает ДТЭК, теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, однако экономика должна работать и потребление промышленностью растет.
"Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему. Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме", - говорится в сообщении.
Электроснабжения в Украине: какая ситуация
Ранее НЭК"Укрэнерго" сообщало, что из-за снижения уровня потребления электроснабжения до 14:00 в Украине не будут ограничивать.
Киевская область сейчас полностью обеспечивается электроэнергией. 2 января не вводили экстренные и плановые отключения света.
В Минэнерго заявили, что отключение света в Украине продлятся до конца отопительного сезона. 31 декабря 2022 года в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения света.