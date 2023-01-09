ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по рынку в Харьковской области: стали известны новые подробности

2023-01-09 11:33

В результате ракетного удара орков по рынку в пгт Шевченково Харьковской области погибла женщина. Об этом 9 января сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь", - уточнил он.

Глава ОВА добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте атаки.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - подчеркнул глава ОВА.

В Офисе президента опубликовали фото и видео с места обстрела, а также отметили, что под завалами могут находиться люди.

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