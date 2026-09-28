ВІЙНА В Україні Українців закликали економити електроенергію у вечірні години — з 17:00 до 22:00

2026-09-28 16:19

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Через негоду залишаються знеструмленими 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 вересня, воно на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 25 вересня.

Вчора, 27 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 20 вересня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 17:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови повністю або частково залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях. Відновленням пошкоджених ліній електропередачі займаються ремонтні бригади обленерго.

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