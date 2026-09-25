ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 25 вересня: через удари та негоду наразі є знеструмлення у восьми областях

2026-09-25 14:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Через негоду залишаються знеструмленими близько 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні воно на 5,3% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – менша, порівняно із попередньою добою, хмарність у частині регіонів України. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 24 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 23 вересня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови повністю або частково залишаються знеструмленими близько 150 населених пунктів – на Сумщині та Полтавщині. Ремонт пошкоджених ліній електропередачі триває. У частині знеструмлених населених пунктів Сумської області виконання відновлювальних робіт фахівцями обленерго ускладнюється відсутністю належних безпекових умов.