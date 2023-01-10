Мир Китай провел масштабные военные учения возле Тайваня - подняли в небо 57 самолетов

2023-01-10 10:25

Китай провел военные учения вокруг Тайваня, в которых задействовал не менее 57 самолетов. Восточное командование Народно-освободительной армии КНР заявило, что его силы провели боевые маневры в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточив внимание на наземных ударах и нападениях с моря.

Как подчеркнули китайские военные, целью учений стала проверка боевых возможностей и "решительное противодействие провокациям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Власти острова назвали обвинения Пекина "беспочвенными", и решительно осудили маневры.

Министерство обороны Тайваня информировало, что за предыдущие 24 часа были обнаружены 57 китайских самолетов и четыре военных корабля, действовавших вокруг острова.

Отмечается, что 28 самолетов КНР пересекли срединную линию в Тайваньском проливе - неофициальную буферную зону между двумя сторонами, и вошли в зону действия ПВО Тайваня.