ВОЙНА В Украине В Укрэнерго дали прогноз по отключению света на выходные

2023-01-12 19:30

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о том, что в связи с потеплением объемы отключения электроэнергии в эти выходные могут уменьшиться.

На данный момент энергетики делают все, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии, сказал он во время национального телемарафона.

"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", — заявил он.

Кудрицкий также добавил, что энергетики делают все, чтобы увеличить объем генерации электроэнергии.