ВОЙНА В Украине В ВСУ подтвердили: ожидается массированный ракетный удар по Украине

2023-01-14 12:00

 

Украинцев предупредили о возможном массированном ударе с воздуха.

Сегодня, 14 января, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцы попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк.

"Не игнорируйте тревогу, ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет", — написал он.

Ранее глава черкасской ОВА Игорь Табурец обратился с просьбой не пренебрегать предупредительными сигналами.

"Враг вновь атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00", — написал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Днепровском районе столицы. На месте действуют экстренные службы.

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