Світ Німецьке видання Bild опублікувало можливі сценарії нападу рашистів на країни НАТО

2026-09-03 15:49

Німецькі журналісти детально описали кілька потенційних варіантів розвитку конфлікту.

Удар по підводній інфраструктурі — пошкодження кабелів зв’язку, енергетичних ліній та трубопроводів.

«Сценарій Нарви» — поява озброєних людей в естонському місті з подальшим запереченням Росією своєї причетності.

Боротьба за Балтійське море — спроба встановити контроль над стратегічними районами, зокрема Готландом.

Арктичний сценарій — провокація на Шпіцбергені під приводом «захисту» російських громадян.

Сувалкський коридор — можливий наступ рф із білорусі в напрямку Кенігсьбергу з метою ізолювати країни Балтії від решти НАТО.

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Світ

Німецьке видання Bild опублікувало можливі сценарії нападу рашистів на країни НАТО 2026-09-03 15:49
США не вдалося знайти та знешкодити всі встановлені Іраном міни в Ормузькій протоці 2026-08-28 11:29
В Іспанії правоохоронці розгромили злочинну мережу, яка переправляла наркотики і тисячі мігрантів 2026-08-26 10:35
Подано п'ять заявок на участь українських фільмів у відборі на 99-ту премію Оскар - ПОВНИЙ СПИСОК 2026-08-25 14:39