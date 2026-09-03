Німецьке видання Bild опублікувало можливі сценарії нападу рашистів на країни НАТО

Німецькі журналісти детально описали кілька потенційних варіантів розвитку конфлікту.
Удар по підводній інфраструктурі — пошкодження кабелів зв’язку, енергетичних ліній та трубопроводів.
«Сценарій Нарви» — поява озброєних людей в естонському місті з подальшим запереченням Росією своєї причетності.
Боротьба за Балтійське море — спроба встановити контроль над стратегічними районами, зокрема Готландом.
Арктичний сценарій — провокація на Шпіцбергені під приводом «захисту» російських громадян.
Сувалкський коридор — можливий наступ рф із білорусі в напрямку Кенігсьбергу з метою ізолювати країни Балтії від решти НАТО.