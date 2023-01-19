Экономика От 2000 до 10000 гривен: в каких областях пенсионеры получают самые высокие выплаты

2023-01-19 19:30

Украинцам рассказали, сколько в среднем получают пенсионеры, и в каких областях выплаты выше.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, на сегодняшний день получателями пенсий числятся практически 10,69 миллионов граждан, а средняя пенсия составляет 4623 грн.

В частности:

до 2000 гривен получают 69,27 тыс, или 0,6% пенсионеров;

от 2001 до 3000 гривен получают 4,07 млн или 38% граждан;

от 3001 до 4000 гривен – 2,51 млн граждан, или 23,5%;

от 4001-5000 гривен – 1,21 млн, или 11,4%;

от 5001 до 10 000 гривен – 2,04 млн, или 19,1%;

от 10 000 гривен – 776,32 тыс, или 7,3%.

При этом пенсии выше среднего уровня в основном выплачиваются жителям таких областей:

Киев – 6336,99 гривен;

Донецкая область – 5818,65 гривен;

Луганская – 5365,48 гривен;

Днепропетровская – 5126,43 гривен;

Житомирская – 4953,37 гривен;

Киевская – 4786,45 гривен;

Запорожская – 4774,8 гривен;

Харьковская – 4636,72 гривен.

Что касается остальных регионов, то там размер выплат ниже среднего уровня по стране. При этом самая низкая средняя пенсия зафиксирована в Тернопольской области – 3534,63 гривен. А вот в Закарпатской и Черновицкой областях средний размер пенсионных выплат составляет 3688,24 и 3711,64 гривен соответственно.