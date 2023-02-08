Мир Эстония запретила ввозить на свою территорию из рф бензин даже в канистрах

2023-02-08 15:38

Эстония запретила ввозить на территорию страны бензин из эрефии в канистрах. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

 Руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус отметила, что нефтепродукты из роССии запрещается  покупать, ввозить и передавать. В список запрещенных товаров входит и топливо.

"На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине", - отметила она.

Житель ЕС может купить топливо на россии в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС. Пассажир, таким образом, имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.

"В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено на россии, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки", - объяснила Тинкус.

Данный запрет действует одинаково во всех государствах Балтии и Финляндии.

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