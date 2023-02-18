Мир ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КНОПКОВИХ ТЕЛЕФОНІВ

2023-02-18 12:05

Всі сучасні жителі України користуються мобільними пристроями. Зазвичай це смартфони. Їх власники стверджують, що кнопкові моделі – минулий вік, і користуватися ними як мінімум не солідно. Але на https://elmir.ua/cell_phones/ представлено чимало моделей стільникових телефонів. Менеджери інтернет-магазину Elmir.ua стверджують, що попит на такі моделі не знижується.

Хто користується кнопковими моделями?

Такі пристрої залишаються популярними через масу причин. Перш за все, це доступна вартість: кожен може дозволити собі гаджет, який коштує менше тисячі гривень. Зазвичай кнопкові моделі купують:

для роботи;

для людей похилого віку;

для дітей.

Надзвичайна автономність телефонів дозволяє завжди залишатися на зв’язку. Як би не старалися виробники смартфонів, їм поки що не вдається збільшити автономність на такий термін. Батарея смартфонів тримає максимум 3-5 днів, а у звичайному кнопковому апараті – навіть місяць.

Людям похилого віку та дітям зручніше користуватися кнопковими телефонами через простоту керування. Достатньо лише вибрати контакт та натиснути кнопку виклику.

Найбільш характерні переваги

Мобільники не втратили своєї актуальності навіть у 21 столітті. Це пояснюється наступними причинами:

простота та зрозумілість керування;

низька ціна;

тривала автономна робота та швидка зарядка (за кілька годин заряджається на тиждень роботи);

міцність (не пошкодиться при падінні);

краща якість прийому стільникового сигналу (через використання збільшеного антенного модуля);

стабільна робота та інше.

Власникам смартфонів добре відоме зниження швидкості та якості роботи, якщо своєчасно не очищати кеш. Гаджет дуже довго «обдумує» кожну дію. Якщо запустити пристрій на морозі, то батарея може сісти всього за кілька годин. З кнопковими мобільниками такого не трапляється: вони завжди працюють швидко.

Звісно, власнику буде не вистачати деяких функцій, але сучасні виробники стали випускати моделі й з ОС Android. Тобто гаджет поєднує основні можливості смартфона та звичайного телефона з кнопками.