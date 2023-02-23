Мир ПЕРЕВАГИ ТЕЛЕВІЗОРІВ САМСУНГ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ

2023-02-23 09:41

Кожній людині в Україні відома назва Самсунг. Цей південнокорейський виробник вже кілька десятиліть випускає телевізори, які встановлюють нові стандарти якості. На https://samsungshop.com.ua/tv-audio/tv-qled-8k/ можна вибрати моделі з максимально можливою якістю зображення на цей час. Samsungshop.com.ua пропонує їх за найкращими цінами та з доставкою по країні.

Чому саме Самсунг?

Деякі користувачі стверджують, що немає сенсу гнатися саме за продукцією цього бренду, але придбавши телевізор інших виробників, вони часто розчаровуються в якості зображення, дизайні, недостатній кількості функцій. Сучасний телевізор від Samsung — це:

величезний вибір пристроїв з екраном від 32 дюймів до 98 та більше;

неперевершена якість зображення (8К — максимально можливий стандарт);

енергоефективність (навіть великі моделі потребують небагато енергії);

попередньо встановлені режими перегляду;

хороший звук;

зручний пульт та маса корисних аксесуарів;

бездоганний дизайн кожного пристрою.

До переваг можна віднести і той факт, що виробник має розгалужену мережу сервісних центрів по всій Україні. У випадку несправності завжди можна замовити ремонт у будь-якому місті України або іншої країни світу.

Смарт-ТВ від Самсунг

Найбільший попит мають смарттелевізори від південнокорейського бренду. Вони не просто дають доступ до різноманітних інтернет-сервісів, де можна подивитися кіно, а дарують надзвичайну зручність користування.

Останніми моделями можна керувати за допомогою жестів. Крім того, пристрій завжди «впізнає» свого глядача. Система навчається на діях та інтересах користувача, пропонуючи йому найцікавіший контент. Наприклад, дитина зможе завжди запустити улюблені мультфільми, але доступ до забороненого контенту буде заблоковано. Крім того, смарттелевізори виробника дозволяють:

спілкуватися по відеозв’язку (є камера на передній панелі);

поділити екран на кілька екранів;

підключатися до робочого комп’ютера з дому та багато іншого.

Власники смартфонів Samsung можуть синхронізувати їх з телевізором, що додає зручності в користуванні.