Мир Украинцам предложили в приложении Дія решить судьбу Международного женского дня

2023-03-01 08:24

Опрос о будущем Международного женского дня запущен в мобильном приложении Дія. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Продолжаем развивать электронную демократию в Дії. Запускаем новый опрос. В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем. Нужна ваша помощь. Каждый голос в действии учтут перед принятием законопроекта", – написал он.

Опрос продлится до понедельника, 6 марта.