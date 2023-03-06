Мир В беларуси в 30 раз увеличилось число преступлений против детей

2023-03-06 15:39

За последние годы в Беларуси почти в 30 раз увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это публично признал замминистра внутренних дел страны Геннадий Казакевич.

"Вопрос педофилии является не просто актуальным и злободневным. Негативные последствия этого явления представляют угрозу будущему страны - нашим детям. Если в 2012 году у нас было зарегистрировано всего лишь 38 таких преступлений, то в прошлом году их выявлено более 1 000. Рост более чем в 28 раз", - подчеркнул представитель МВД.

По его словам, всего с 2012 года в Беларуси зарегистрировано 5 616 преступлений этой категории.

"Десять лет назад мы сталкивались с беспрецедентными случаями замалчивания сексуального насилия. Иными словами, для нашего общества тема была крайне болезненной. То есть об этом просто не говорили", - отметил Казакевич.

Правоохранители совместно с заинтересованными госорганами подготовили план действий по предупреждению сексуального насилия в отношении детей. Комплекс мер находится на рассмотрении правительства.