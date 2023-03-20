ВОЙНА В Украине Комендантский час в Киеве сократят уже на этой неделе: когда и что изменится

2023-03-20 16:56

 

Подписан приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

Об этом сообщила КГВА в телеграме.

"Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно", - говорится в сообщении.

"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры для улучшения жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице", - отмечается в сообщении.

В то же время в КМВА анонсировали новые изменения в жизни столицы: "На этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной".

Как напомнили в КМВА, "во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать это лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа".

Кроме того, может быть осуществлен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законных требований комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие. Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

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