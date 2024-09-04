Политика Власти Евросоюза отреагировали на отказ Монголии арестовать бункерного

2024-09-04 13:34

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии приняли у себя роССийского диктатора и не арестовали его, как того требует ордер Международного уголовного суда. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ЕП.

ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор птн, несмотря на то, что Монголия является стороной Римского устава Международного уголовного суда и должна была задержать путина по ордеру прокурора МУС.



"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского устава МУС, не выполнила свои обязательства по ним по выполнению ордера на арест. ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления с захватнической войной россии против Украины", - заявил Стано.

Он отметил, что ЕС поддерживает расследование, которое прокурор МУС ведет по поводу событий российско-украинской войны, и призвал все страны-стороны Римского устава к полному сотрудничеству в этом вопросе.