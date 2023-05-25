ВОЙНА В Украине Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, ждет наказание – Клименко

2023-05-25 17:37

 

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время военного положения, ждет наказание.

Источник: Клименко в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "По окончанию войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу.

Я думаю, это будет закон. Я думаю, это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной Рады".

Детали: По его словам, пока не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.

Прямая речь: "Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу".

Справочно: Согласно статье 58 Конституции Украины, никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

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