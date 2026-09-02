ВІЙНА В Україні Експерти прогнозують подорожчання харчових продуктів на 30% найближчим часом

2026-09-02 14:29

Вартість базових харчових продуктів в Україні зросте на 30%.

Дефіциту продовольства в країні не передбачається, проте нові умови транспортування через обстріли рф вимагають переходу до систем спільних закупівель.

Це необхідно задля оптимізації витрат, розповів доктор соціальної економіки Зіновій Свереда.

Формування гуртових замовлень на рівні територіальних громад дозволить суттєво пришвидшити доставку.

Однак навіть за таких умов подорожчання щоденного раціону є неминучим етапом адаптації ринку.

Найперше, на продукти ті, які складають споживчий кошик кожного громадянина щодня.

Зокрема, це різного роду крупи, гречка, картопля. Тобто, ці продукти, якими люди користуються щодня.