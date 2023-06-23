ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
2023-06-23 11:34
Якщо військовослужбовець чи військовозобов’язаний не погоджується з висновком ВЛК , він може оскаржити його.
Це можна зробити у:
- досудовому порядку;
- судовому порядку.
При досудовому порядку оскарження слід звернутися до ВЛК вищого рівня:
- ВЛК районного (міського) територіального центру – звертатися до ВЛК області або м. Києва;
- ВЛК областей – до ВЛК регіонів;
- Постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.
Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку потрібно подати наступні документи:
- заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;
- всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;
- результати попередніх медичних досліджень (якщо є).
Результатом досудового порядку оскарження постанови ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду.
При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:
- одразу, без попереднього використання досудового порядку;
- або після отримання негативного висновку від «останньої інстанції» досудового порядку.
На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дається:
- 3 місяці – якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;
- 6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК