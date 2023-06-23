ВОЙНА В Украине ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

2023-06-23 11:34

Якщо військовослужбовець чи військовозобов’язаний не погоджується з висновком ВЛК , він може оскаржити його.

Це можна зробити у:

досудовому порядку;

судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження слід звернутися до ВЛК вищого рівня:

ВЛК районного (міського) територіального центру – звертатися до ВЛК області або м. Києва;

ВЛК областей – до ВЛК регіонів;

Постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку потрібно подати наступні документи:

заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;

всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результатом досудового порядку оскарження постанови ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:

одразу, без попереднього використання досудового порядку;

або після отримання негативного висновку від «останньої інстанції» досудового порядку.

На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дається: