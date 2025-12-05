Спорт Олександр Усик отримав дозвіл від WBC на добровільний захист титулу - суперник Деонтей Вайлдер

2025-12-05 09:36

Власник титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) матиме можливість провести поєдинок з колишнім чемпіоном Всесвітньої боксерської ради Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що українському боксеру було дозволено організувати добровільний захист титулу організації проти американця після його запиту.

"Деонтей Вайлдер посідає восьме-дев'яте місце в рейтингу, тому він має право претендувати на бій з Олександром Усиком, якщо сторони цього забажають. Усик подав запит на добровільний захист титулу, який сьогодні був схвалений", - наводить слова Сулеймана Sky Sports.