ВІЙНА В Україні На тимчасово окупованій Луганщині рашисти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації

2025-12-05 12:35

Нова хвиля прихованої мобілізації почалася в тимчасово окупованій росіянами Луганській області. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко в Telegram.

"У так званій "ЛНР" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - розповів урядовець.

Він додав, що це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів у бюджетах регіонів Росії.

"Заповнювати втрати збираються, перш за все, завдяки захопленим територіям", - зазначив глава ОВА.

Раніше окупанти включили тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу, аби розпочати там мобілізацію місцевого населення.