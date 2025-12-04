ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-04 16:48

На фронті минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це 4 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату росіян.

Ворог завдав три ракетні та 62 авіаційні удари, застосувавши три ракети і 177 керованих авіабомб. Крім того, росіяни здійснили 4301 обстріл, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5251 дрон-камікадзе.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося чотири боєзіткнення. Війська РФ завдали два авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, та здійснили 203 обстріли, зокрема один - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував позиції українських захисників у районах Стариці, Вовчанська, Синельникового, Амбарнго, Приліпки та в напрямку Колодязного і Кутьківки.

На Куп’янському напрямку сталося два боєзіткнення. Сили оборони зупинили штурмові дії росіян у районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону у районах Надії, Дерилового, Греківки, Новоєгорівки, Зарічного, Мирного, Торського та в бік Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 29 атак в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямках Новопавлівки, Степанівки і Торського.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 45 штурмових дій росіян у районах Нового Шахового, Червоного Лимана, Мирнограда, Новоекономічного, Никанорівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Філії та у бік Софіївки, Білицького і Гришиного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 14 атак в районах Ялти, Соснівки, Вербового, Олександрограда, Рибного, Красногірського, Вишневого і Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 12 ворожих спроб просунутися в районах Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук, Добропілля і Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три російські атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.