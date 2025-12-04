Політика Макрон запропонував запровадити мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України

2025-12-04 14:41

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на удари росії по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період. Про це він заявив на пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими", - сказав Макрон.

Лідер Франції висловив сподівання, що Китай підтримає цю ініціативу й долучиться до співпраці з європейськими країнами заради стабільності та захисту міжнародного права.

Макрон підкреслив, що російська агресія проти України створює серйозні ризики для безпеки Європи, і закликав КНР використати свій вплив на рф для сприяння встановленню справедливого й тривалого миру.

