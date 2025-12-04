ВІЙНА В Україні Рашисти знову вдарили дронами по Одесі, постраждало шестеро людей

2025-12-04 13:34

Війська рашистів 4 грудня вдарили дронами по Одесі. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктурі. Шестеро людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС та голова ОВА Олег Кіпер.

Також пошкоджено адміністративну будівлю та поруч розташовані багатоповерхівки і легкові автомобілі.

Постраждали шестеро людей, з них двоє - врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу.

Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

У ДСНС додали, що попри повторний сигнал повітряної тривоги пожежу вдалося швидко загасити.