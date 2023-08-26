Политика Резников: Смерть Пригожина "обнажила" путина, мир увидел, что ему нельзя доверять

2023-08-26 15:30

Министр обороны Алексей Резников в комментарии журналистам немецкой газеты Welt am Sonntag заявил, что смерть главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина буквально "обнажила" российского диктатора Владимира Путина, показав миру, что ему нельзя доверять.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: если Путин заключает с кем-либо какое-то соглашение и нарушает его, это значит, что ему больше нельзя доверять", – сказал министр, приравняв поведение Кремля к поведению гангстеров и преступников.

По его словам, смерть главаря вагнеровцев не повлияет на ход войны, ведь "группировки Вагнера фактически уже не существует".

Глава Минобороны объяснил, что еще год назад наемники были серьезной силой, но сейчас "они разбиты".

- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину.

- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.

- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задание убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.