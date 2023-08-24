Мир Самолет Пригожина "почти наверняка" сбили по приказу путина, - ISW

2023-08-24 19:15

Шойгу и Герасимов вряд ли решились бы сбить самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина без приказа российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Решение использовать российскую ПВО как метод убийства Пригожина позволило российскому ведомству непосредственно отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации (мятеж Пригожина 24 июня. – Ред.) с начала полномасштабного вторжения в Украину

"Путину нужно было совершить показную месть Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не слабый лидер, но и для того, чтобы поддержать свою армию, которая, по мнению многих россиян, не увидела справедливости по поводу событий 24 июня", - добавляют в ISW.

Аналитики указывают, что официальное подтверждение увольнения Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ в российских государственных СМИ в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением. Кремль, вероятно, намерен, чтобы оба разглашенных наказания стали четким сигналом о том, что с участниками мятежа расправились, и вызов вагнеровцев российскому руководству – уже решенное дело.

Что касается самой ЧВК "Вагнер" без руководства ее будущее становится неопределенным.

"Командиры и бойцы могут начать бояться за свою жизнь или быть деморализованными. Вмешательство российского МО и Кремля в операции Вагнера и отсутствие Пригожина, который боролся бы за новые возможности для личного состава, может привести к дальнейшей деградации группировки", - считают в ISW.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ППК "Вагнер" террорист Пригожин.

На месте падения самолета, по данным РосСМИ, выявлено 8 трупов.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ нарушено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердила ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".