ВОЙНА В Украине Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий рф в Черном море

2023-07-23 10:30

Президент Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Говорили (со Столтенбергом – ред.) о ситуации с безопасностью сейчас, в частности российские агрессивные шаги в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе, срыв работы наших экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис – наименьшее из возможных последствий.

Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора.

В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень совета Украина-НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть".

- 17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

- А Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ.

- 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий.

- В последние дни россияне своими ударами уничтожали зерно на юге Украины. Так, 19 июля в результате российских атак на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. 21 июля ночная атака РФ уничтожила 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя в Одесской области.