Жизнь С 1 августа в Украине отменяются выплаты внутренне перемещенным лицам - кого лишат помощи

2023-08-01 08:25

В Украине внутренне перемещенным лицам, длительно пребывающим за границей и продолжающим получать выплаты от Украины, прекратят начисление финансовой помощи уже с 1 августа.

Также государственная поддержка прекращается для украинцев которые вернулись на место постоянного проживания. Об этом ранее сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

«У нас есть информация, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ. И поскольку помощь на жительство направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц») уточняет этот параметр: если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания. августа такому лицу не будет производиться выплата», – сказала Марчак.