Жизнь В Украине проводят проверку фактического места жительства внутренне перемещенных лиц

2023-08-16 15:38

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Национальная социальная сервисная служба проводит проверку фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц. В случае непрохождения ВПЛ в течение 30 дней идентификации им отменят государственные выплаты.

С июля 2023 года территориальные органы Нацсоцслужбы проводят проверку фактического места жительства/пребывания ВПЛ. К ним могут также привлекать должностных лиц органов социальной защиты населения и/или территориальных общин

Лицу, которое будут проверять, должно сообщить о проверке не менее чем за 2 два календарных дня до ее проведения. В случае сообщения лицом об отсутствии на месте (по уважительным причинам), проверку отложат на две недели. Если ВПЛ во время проверки отсутствует, должностные лица составят соответствующий акт и оставят сообщение этому лицу.

Непрохождение идентификации места жительства ВПЛ в течение 30 дней — это причина для отмены выплат. Речь идет о выплатах на проживание, которые составляют 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей

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