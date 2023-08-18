Жизнь Как безопасно для здоровья пережить аномальную жару

2023-08-18 12:29

В ближайшие пару недель украинцев ждет сухая и невероятно жаркая погода. Синоптики предупреждают, столбик термометра будет подниматься до +38 градусов. Ниже несколько важных советов, как безопасно для здоровья пережить жаркую погоду.

Пейте больше воды

В жару необходимо много пить, чтобы вовремя пополнять процент жидкости в организме. В жару следует выпивать не менее 2,5-3 л жидкости в день. Употреблять ее желательно каждые 40-50 минут по 100-200 мл.

Избегайте кофе и черного чая

В жаркие дни нежелательно употреблять кофе и черный чай (ускоряет обезвоживание). Также это касается алкоголя, в жару негативный эффект от него усиливается. Заменить кофе и чай лучше всего квасом, соками, а также минеральной водой.

Правильное питание

Рекомендуется отказаться от жареных, жирных, острых и соленых продуктов. В особо жаркие периоды специалисты советуют употреблять "легкую" пищу.

Тщательно выбирайте гардероб

Синтетика способствует перегреву тела, поэтому в жаркие дни одежда должна быть из натуральных тканей. Также уделите внимание головным уборам. Прямое попадание солнечных лучей грозит тепловым и солнечным ударом.

Распорядок дня

Стоит ограничить пребывание на улице с 12:00 до 18:00.