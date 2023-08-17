Спорт фото Рома усиливает линию защиты игроками ПСЖ - подписаны контракты с правом выкупа

2023-08-17 11:34

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес отныне будет выступать в Роме. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

29-летний футболист сборной Аргентины стоил римлянам в 4,5 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, Паредес ранее уже выступал за Рому с 2015 по 2017 год. Полузащитник успел провести за "волков" 54 матча, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

Прошлый сезон футболист также провел в Серии А, впрочем, в составе Ювентуса на правах аренды - 35 матчей, 1 гол, 1 ассист.

Кроме того, Рома официально сообщила о том, что арендовала Ренату Саншеша из ПСЖ.

Португальский футболист будет выступать за Рому до конца сезона. У итальянского клуба будет обязательное право выкупа в конце сезона при выполнении определенных требований.

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