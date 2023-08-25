Мир Латвия, Литва и Польша рассматривают вопрос полного закрытия границ с беларусью и рф

2023-08-25 14:35

Руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага провели переговоры о возможной угрозе Беларуси и закрытии границ. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы, передает ЕП.

Стороны рассмотрели ситуацию, которая возникнет в случае принятия политического решения о полном закрытии границы с беларусью и россией, и обсудили возможные сценарии и алгоритмы действий. Обсудили также пути и каналы обмена оперативной информацией между тремя странами.

Переговоры руководителей пограничных служб Литвы, Латвии и Польши прошли перед встречей министров внутренних дел стран Балтии и Польши, которая состоится в Варшаве 28 августа.

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