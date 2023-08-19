ВОЙНА В Украине Оккупанты с 1 сентября открывают кадетские классы в Запорожской области

2023-08-19 15:14

 

В Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированном Запорожье захватчики анонсировали открытие кадетских классов.

По данным Центра, курировать процесс милитаризации украинских подростков будут боевики из "Росгвардии". Также к процессу привлечены российские гауляйтеры и коллаборанты из министерства образования и другие должностные лица оккупационной администрации.

"В кадетских классах планируют учить детей "патриотическому воспитанию", то есть российской форме нацизма с оправдыванием преступлений РФ и переложения ответственности за развязанные Кремлем войны на другие страны. Также детей будут обучать обращению с оружием и другим основам военного дела для подготовки для дальнейшей мобилизации юношей, то есть таким образом враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на ВОТ", - сообщили в Центре.

Отмечено, что российская тактика заключается в затягивании войны путем постоянной мобилизации, чтобы "сво" получила хоть какие-то результаты. При этом, для уменьшения социальной напряженности в российском обществе, враг планирует по максимуму привлекать к войне местное население ВОТ, к которому россияне не имеют эмпатии.

"Уничтожение самоидентичности детей является признаком геноцида нации согласно международному праву. Также международное право запрещает мобилизовывать и приобщать к военным действиям местное население захваченных районов. То есть речь идет сразу о двух международных преступлениях, которые совершает враг", - акцентировали в Центре национального сопротивления.

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