Мир роССию отстранили от отбора к Олимпиаде-2024

2023-09-02 10:30

 

Российские и беларуские спортсмены не были допущены на Азиатские игры-2023, которые представители стран-агрессорок хотели использовать в качестве лазейки для попадания на Олимпиаду-2024 в Париже. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом в комментарии изданию The Indian Express заявил Олимпийский совет Азии (ОСА). В свою очередь МОК объяснили, что участие россиян и беларусов в соревнованиях, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу, невозможно по различным техническим причинам.

"Концепция участия спортсменов с российскими и беларускими паспортами на Азиатских играх 2023 года рассматривалась и обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", – отметили в МОК. В ОСА в свою очередь подчеркнули, что это именно решение МОК, а не азиатских спортивных функционеров.

Ранее ОСА согласился допустить на Азиатские игры-2023 максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

 

 

 

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