Жизнь Определена дата финального этапа Национального отбора на Евровидение-2025

2024-11-08 15:37

Суспільне объявило, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля.

Украинские артисты сразятся за право представить страну на международном конкурсе в Базеле, Швейцария, где песенный конкурс пройдет благодаря победе певца Nemo в 2024 году.

Согласно проекту, опубликованному на официальном сайте Суспільного Мовлення, на организацию шоу планируется выделить 10,5 миллионов гривен.

Артисты, желающие поучаствовать, могут подать заявки до 10 ноября. Нынешняя музыкальная продюсер Тина Кароль подчеркнула ключевые требования к песням: конкурсные треки должны быть оригинальными авторскими композициями, без использования народных песен или опубликованных отрывков.