ВОЙНА В Украине Выданные после начала войны справки ВВК правоохранители проверят совместно с МОЗ

2023-09-11 14:31

В Украине проверят выданные после начала войны решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения рф в Украину решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе

«Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм», – сказал Ляшко.

По его словам, «все изменения касаются категории «непригодное в мирное время, ограниченно пригодное в военное»

subscriber subscriber

Еще по теме

Радикал Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве - его авто таранила бронированная машина Рабиновича

2022-04-29 09:29

Российские войска обстреливают больницы - Ляшко

2022-02-24 22:30

Когда Украина пройдет пик новой волны COVID-19 - раскрыты данные Минздрава

2022-02-18 14:12

Волна прошла: в Украине впервые за четыре недели зафиксирован резкий спад COVID-19

2022-02-14 15:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Выданные после начала войны справки ВВК правоохранители проверят совместно с МОЗ

2023-09-11 14:31

документ Добровольно мобилизованным украинцам оплатят обучение в вузах

2023-09-11 12:28

Штрафы и исправительные работы - как усилят ответственность за неуважение сотрудников ТЦК

2023-09-11 10:27

ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИХ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ - Омбудсмен розповів про перевірки ВЛК

2023-09-11 09:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Выданные после начала войны справки ВВК правоохранители проверят совместно с МОЗ 2023-09-11 14:31
документ Добровольно мобилизованным украинцам оплатят обучение в вузах 2023-09-11 12:28
Штрафы и исправительные работы - как усилят ответственность за неуважение сотрудников ТЦК 2023-09-11 10:27
ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИХ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ - Омбудсмен розповів про перевірки ВЛК 2023-09-11 09:37