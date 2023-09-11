ВОЙНА В Украине Выданные после начала войны справки ВВК правоохранители проверят совместно с МОЗ

2023-09-11 14:31

В Украине проверят выданные после начала войны решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения рф в Украину решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе

«Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм», – сказал Ляшко.

По его словам, «все изменения касаются категории «непригодное в мирное время, ограниченно пригодное в военное»