ВОЙНА В Украине В УКРАИНЕ СОБИРАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

2023-10-06 16:31

В Украине рассматривают вопрос регулирования Телеграм-каналов. Об этом заявила глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

"Телеграм - это очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас так распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать, - сказала Герасимьюк.

Напомним, о "регулировании" Телеграма ранее заявлял экс-министр культуры Александр Ткаченко. Но тогда тема развитие не получила.

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто в себе, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты – известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения" — сказал Ткаченко в интервью

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