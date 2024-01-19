ВОЙНА В Украине ВСУ обновили рекорд по уничтожению танков и бронетехники врага

2024-01-19 10:27

Оккупанты начали активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

"За три минувшие дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков. Не прекращает авиаудары. Уже почти неделю ежесуточное их количество не опускается ниже 20. А вчера был зафиксирован 41 случай. Также в операционной зоне ОСГВ Таврия враг провел 38 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела", - отметил военный.

Он добавил, что в течение суток поражены российская РЛС Зоопарк и станция РЭБ Репеллент-1.

Общие потери российских оккупантов составили 385 человек и 57 единиц военной техники:

четыре танка

12 ББМ

шесть артсистем

14 БпЛА

13 автомобилей

восемь единиц спецтехники

Силы обороны Украины уничтожили три склада боеприпасов и два других важных объекта противника.