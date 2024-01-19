ВОЙНА В Украине ВСУ обновили рекорд по уничтожению танков и бронетехники врага

2024-01-19 10:27

Оккупанты начали активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

"За три минувшие дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков. Не прекращает авиаудары. Уже почти неделю ежесуточное их количество не опускается ниже 20. А вчера был зафиксирован 41 случай. Также в операционной зоне ОСГВ Таврия враг провел 38 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела", - отметил военный.

Он добавил, что в течение суток поражены российская РЛС Зоопарк и станция РЭБ Репеллент-1.

Общие потери российских оккупантов составили 385 человек и 57 единиц военной техники:

  • четыре танка
  • 12 ББМ
  • шесть артсистем
  • 14 БпЛА
  • 13 автомобилей
  • восемь единиц спецтехники

Силы обороны Украины уничтожили три склада боеприпасов и два других важных объекта противника.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Юге Украины вражеские солдаты сдаются в плен целыми взводами

2024-01-09 14:32

В 2024 году ситуация на фронте может стать самой тяжелой за все время войны, - Тарнавский

2024-01-01 09:37

роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский

2023-11-23 17:37

На Таврическом направлении большая группа вражеских солдат сдалась в плен

2023-11-14 10:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Франция произведет еще 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для ВСУ

2024-01-19 12:29

ВСУ обновили рекорд по уничтожению танков и бронетехники врага

2024-01-19 10:27

КАБМІН ШМИГАЛЯ ЗМІНИВ ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАННИХ ПРАЦІВНИКІВ

2024-01-19 09:35

Канада призвала США передать Украине ПВО NASAMS

2024-01-18 22:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Франция произведет еще 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для ВСУ 2024-01-19 12:29
ВСУ обновили рекорд по уничтожению танков и бронетехники врага 2024-01-19 10:27
КАБМІН ШМИГАЛЯ ЗМІНИВ ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАННИХ ПРАЦІВНИКІВ 2024-01-19 09:35
Канада призвала США передать Украине ПВО NASAMS 2024-01-18 22:05