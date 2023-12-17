ISW сообщает о незначительном продвижении российских войск на трех направлениях
2023-12-17 13:30
16 декабря российские войска незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: 16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).
Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окраинам промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.
Кроме этого, 16 декабря российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно достигли незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска достигли незначительных успехов к северо-западу от Вербового.
Украинские войска продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 16 декабря.
Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы пытались продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) 15 и 16 декабря и что в этом районе продолжаются тяжелые бои.
Ключевые выводы ISW за 16 декабря:
- Украинские силы продолжают операции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области на фоне сложных условий в этом районе.
- 16 декабря сторонники президента России Владимира Путина официально выдвинули его независимым кандидатом на президентские выборы 2024 года, что еще больше укрепило имидж Путина как фигуры, стоящей над российской политической системой.
- Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский более четко определил последние заявления высокопоставленных чиновников России, которые согласуются с давней оценкой ISW о том, что Россия не желает добросовестно вести переговоры с Украиной.
- В ночь с 15 на 16 декабря российские войска нанесли еще одну серию ударов с беспилотников Шахед-136/131 по территории Украины.
- 15 декабря Financial Times (FT) сообщила, что G7 может рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Российские актеры продолжают информационные операции, направленные на дискредитацию и раскол военно-политического руководства Украины, в частности президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего генерала Валерия Залужного.
- Российский инструктор десантно-штурмового подразделения "Шторм-З" намекнул, что президент России Владимир Путин солгал о неурегулированности статуса частных военных компаний (ЧВК) во время форума "Прямая линия" 14 декабря, учитывая значительный административный контроль государства над ЧВК и другими нерегулярными формированиями.
- Российские войска 16 декабря вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области, а на отдельных участках продвинулись вперед.
- Российский военный блогер заявил, что Россия будет иметь не менее десяти фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков".
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и украинский Telegram-канал "Мариупольское сопротивление" 16 декабря заявили, что недавно в оккупированном Мариуполе украинские партизаны взорвали автомобиль командира российского подразделения с Северного Кавказа.