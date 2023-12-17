ВОЙНА В Украине ISW сообщает о незначительном продвижении российских войск на трех направлениях

2023-12-17 13:30

16 декабря российские войска незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окраинам промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Кроме этого, 16 декабря российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно достигли незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска достигли незначительных успехов к северо-западу от Вербового.

Украинские войска продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 16 декабря.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы пытались продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) 15 и 16 декабря и что в этом районе продолжаются тяжелые бои.

Ключевые выводы ISW за 16 декабря: