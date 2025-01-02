ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба

2025-01-02 16:43

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 января.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гая, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении россияне атаковали позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка. На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий россиян в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоезаветовки, Луча, Зеленого, Новооленовки, Шевченко, Даченского.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении, наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забыч.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два средства противовоздушной обороны россиян.