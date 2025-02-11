ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2025-02-11 16:38

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре важных объекта рашистов. Об этом 11 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

На фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с врагом. Вчера рашисты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 УАБов.

Кроме того, враг совершил около шести тысяч обстрелов, из них 200 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.

Армия РФ наносила авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Приколотное, Большой Бурлук, Шевченково, Сухой Яр, Покровск, Богатырь, Константинополь, Днепроэнергия, Шевченко, Сичневое, Гуляйполе и Таврическое.

На Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 12 раз, пытались продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполевки, Тернов и Колодцев.

На Северском направлении в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки враг атаковал шесть раз.

На Краматорском направлении зафиксированы восемь боестолкновений в районах Васюкивки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении войска РФ совершили 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники Украины остановили 47 штурмовых и наступательных действий российской армии в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал позиции сил обороны вблизи Зеленовки, Времовки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 российских атак. Враг совершил 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 - из реактивных систем залпового огня. Также авиация захватчиков нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 УАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.