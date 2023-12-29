Экономика Что будет в Украине с ценами, тарифами и субсидиями в 2024 году - прогноз аналитиков Нацбанка

2023-12-29 22:12

Национальный банк Украины прогнозирует рост стоимости коммунальных услуг. В частности, на газ, горячую воду и отопление. Однако произойдет это не раньше 2025 года, считают эксперты Нацбанка.

Отказ от повышения тарифов на такой срок позволит сдерживать инфляцию.

"Ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. По предположениям этого прогноза, он будет отменен только в 2025 году", - заявили в НБУ.

Резкого роста расценок не будет - тарифы будут повышаться в несколько этапов. Этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

"Несмотря на необходимую потребность устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", - объяснили в Нацбанке.

С ноября 2022 по ноябрь 2023 коммунальные тарифы в Украине выросли на 13%. При этом электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

Значительно выросли расценки на уборку мусора - на 8,7%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,9%. Расценки на услуги управления многоквартирными домами увеличились на 2,7%. Водоснабжение подорожало на 0,8%; канализация - на 0,7%.