Политика Союзники Украины могут через два месяца конфисковать активы рф на $300 миллиардов, - FT

2023-12-28 16:48



США и ЕС ведут дискуссии относительно вариантов конфискации российских активов.

США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $ 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации. Союзники Украины спешат согласовать соответствующий план ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Как пишет Financial Times, этот вопрос вызывает горячие дискуссии в европейских столицах, а ускорение работы свидетельствует о ее растущей важности для Запада.

По словам собеседников издания, эту тему даже обсуждали в этом месяце министры финансов G7 и их заместители. В частности их интересовало, как разработать такую политику и оценить связанные с ней риски.

Варианты конфискации активов: что предлагают союзники

Как отмечается, США при поддержке Британии, Канады и Японии предлагают подготовить различные варианты конфискации активов к потенциальной встрече лидеров G7, которая ориентировочно состоится 24 февраля. Три рабочие группы, предлагаемые Штатами, будут изучать:

юридические вопросы, связанные с конфискацией;

методы применения такой политики и смягчения рисков;

варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

Германия, Франция, Италия и ЕС занимают более осторожную позицию. Они подчеркивают необходимость тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решения. Некоторые европейские министры настаивают на сохранении высокого уровня секретности этой работы.

Как добавляется, к вариантам, которые рассматривают западные столицы, входят как прямая конфискация с расходованием активов российского центрального банка, так и получение доходов от замороженных активов или использование их в качестве залога для получения кредитов.

Сейчас ЕС не арестовывает российские активы, а изучает способы изъятия прибылей, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.

Конфискация замороженных активов: чего боится Запад

Вашингтон публично пока не поддерживал арест активов РФ, хотя и распространил в частном порядке в рамках G7 дискуссионный документ по этому поводу. В нем объяснялось, что арест замороженных активов Москвы может быть законным как "контрмера, побуждающая Россию прекратить агрессию".

Но Европа, где находится большинство активов, опасается возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России. В частности, Италия, которая будет председательствовать в G7 в 2024 году, обеспокоена потенциальным возмездием своим компаниям, работающим в России, чем Москва уже угрожала. Кремль также утверждал, что прекратит дипломатические отношения с США в ответ на любую конфискацию активов.

ЕС, Британия и Франция отметили, что эти деньги не будут легкодоступными и их будет недостаточно для покрытия потребностей Украины в восстановлении. Также, по их мнению, арест активов не должен происходить за счет предоставления финансовой поддержки Киеву в 2024 году.

Арест активов РФ

Как известно, Запад заморозил более 300 миллиардов долларов международных резервов России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

На прошлой неделе СМИ писали, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками, чтобы направить замороженные российские активы в помощь Украине.

На днях Bloomberg писал, что в Конгрессе проходит законопроект о рефинансировании для украинцев, который предусматривает предоставление полномочий президенту США конфисковать миллиарды долларов российского центрального банка для передачи Украине. Однако его реализация может нарушить международное законодательство.

В Украине же убеждают, что конфискация и передача Киеву замороженных активов Российской Федерации снимет бремя с Европейского Союза.