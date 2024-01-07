Политика Немецкие политики давят на Шольца по отправке TAURUS Украине, - Rheinische Post

2024-01-07 16:30

В Германии политики разных партий усиливают давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости передачи Украине немецких дальнобойных высокоточных крылатых ракет Taurus.

Об этом пишет Rheinische Post.

В издании отмечают, что российская армия продолжает наносить по Украине массированные удары. По мнению экспертов, РФ стремится исчерпать запасы Украины в течение зимы и уничтожить энергоснабжение. На фоне этого наше государство все больше зависит от помощи партнеров с Запада, в частности, в вопросе ПВО.

Так, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн считает, что Украина "не останется позади" в войне против России, но при условии "продолжения поддержки оружием со стороны всех стран Европы".

Она конкретизирует: Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей для Leopard 2, но, прежде всего, крылатые ракеты Taurus.

"Германия должна наконец-то доставить их, чтобы прервать российские линии поставок", - отмечает политик.

Также о поставках Taurus высказалась спикер по оборонной политике от "Зеленых" в парламенте Германии Сара Нанни: "Поставка крылатых ракет Taurus в Украину давно назрела".

Нанни назвала наиболее эффективной защитой от российских ударов атаки на вражеские военные цели в пределах территории РФ и временно оккупированных ею районов. Она добавила, что подобные обстрелы со стороны Украины не запрещены международным правом.

Эксперт по внешней политике "Христианского демократического союза" Родерих Кизеветтер назвал недоставку высокоточных ракет "усиление российской армии и ее путей снабжения".

"Россия видит себя сильнее из-за слабости Запада", - сказал Кизеветтер.

Кроме того, он добавил: "Taurus является важным, поскольку эта система очень эффективна и позволяет уничтожить логистические структуры и командование далеко за линией фронта". В частности, депутат заговорил об уничтожении Керченского моста, что помешает России вести поставки через Крым.

В Rheinische Post подчеркнули: чем громче будут подобные призывы от представителей немецких властей, чем больше страдания Украины, тем сильнее будет становиться давление на Шольца, чтобы тот изменил свое мнение относительно предоставления ракет Taurus.