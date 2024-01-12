Политика У Шмигаля відреагували на звинувачення НАЗК у незаконному розголошенні інформації

2024-01-12 09:35

У пресслужбі прем'єр-міністра України заявили, що Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача корупції, як його в цьому звинувачує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це hromadske сказала прессекретарка глави уряду Ольга Куришко.

Вона зазначила, що у вересні на Урядовий портал надійшло звернення громадян-працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій, каже Куришко.

Тому звернення розглядалося саме як звернення громадян, а секретаріат Кабміну готував резолюцію прем’єр-міністра. Про що і повідомили заявникам.

У пресслужбі Шмигаля додали, що звинувачення з боку керівника НАЗК Олександра Новікова є «черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова».

Нагадаймо, голова НАЗК Новіков 11 січня склав протокол на прем'єр-міністра Шмигаля: агентство стверджує, що він незаконно розголосив інформацію про викривача корупції, яка стала йому відома під час виконання службових обов'язків.

За даними агентства, Шмигаль доручив розібратися з фактом корупції посадовцю, на якого і була скарга щодо незаконних дій від викривача корупції. Через це посадовець застосував до викривача адміністративне провадження.

НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду. Якщо суд визнає Шмигаля винним у вчиненні адмінправопорушення, то йому загрожуватиме штраф та позбавлення права обіймати певні посади на один рік. А це буде підставою для внесення його до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.