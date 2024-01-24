Политика Президент Литвы настаивает на значительном усилении военной помощи ЕС Украине

2024-01-24 10:29

Европейский союз должен сыграть более активную роль в оказании помощи Киеву, если у других зарубежных союзников пока не хватает политической воли. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Etaplius.

"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением ее оборонной промышленности", - отметил литовский лидер.

По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.

Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.