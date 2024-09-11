Политика Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Украину для встречи с Зеленским

2024-09-11 12:30

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Украину. Об этом политик сообщил в соцсети Х в среду, 11 сентября.

"Только что приехал в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной", - написал он.

Науседа отметил, что предоставление военной и экономической поддержки Украине имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит Крымской платформы. В столице будут действовать временные ограничения дорожного движения.

В прошлом году парламентарии мира, принимавшие участие во втором парламентском саммите международной Крымской платформы, приняли общую декларацию. В документе говорится о необходимости восстановления территориальной целостности Украины, усилении санкций против РФ и помощи Украине.

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