Политика Лидеры Евросоюза единогласно одобрили выделение для Украины 50 млрд евро

2024-02-01 13:35

Лидеры Евросоюза на внеочередном заседании Европейского Совета одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter в четверг, 1 февраля.

Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - написал Мишель.

Напомним, в декабре 2023 года Виктор Орбан ветировал "мегапакет", который включал 50 млрд евро для Украины на четыре года, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны. К рассмотрению этого документа лидеры ЕС вернулись именно 1 февраля.